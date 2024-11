Jovens são agredidas com socos e capacetadas ao andarem de mãos dadas no Aero Rancho

Duas jovens, de 22 anos, foram agredidas após serem vistas andando de mãos dadas pelas ruas do Bairro Aero Rancho na noite de ontem (26).

Conforme o boletim de ocorrência, as vítimas estavam caminhando quando um motociclista se aproximou perguntando: ‘do que vocês estão rindo? Vaza daqui’. Na sequência, ele usou um capacete para atingir a cabeça de uma das meninas.

Depois do golpe, ele acertou um soco na outra. O autor então saiu do local, não sendo localizado pelas autoridades policiais. Ele usava uma moto alugada no momento em que cometeu a agressão.

Por conta da agressão, a jovem que recebeu a capacitada ficou com a cabeça machucada e outra teve lesões na região da boca. Elas procuraram a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, para registra o caso como lesão corporal dolosa.

Outro caso - ainda na manhã de terça-feira, uma jovem foi atingida com um golpe de capacete na cabeça enquanto andava na calçada. Ela ficou com um galo na cabeça por conta da agressão.

Para conseguir atingir a vítima, o motociclista precisou subir na calçada com o veículo. Tudo indica que o autor dos dois casos seja o mesmo, por conta do 'modus operandi'.

Os dois casos estão sendo investigados pelas autoridades.

