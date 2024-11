Jovens são mortos a tiros em 'área de tráfico' na fronteira

Kleber Zarate Martins, 28 anos, Wellinton Zarate Martins, 25 anos, e Fredy Amarilla Zarate, 27 anos, foram assassinados a tiros durante a tarde de terça-feira (19), no distrito de Yvy Pytã, departamento de Canindeyú, no Paraguai. O local da execução está a 220 quilômetros da cidade de Sete Quedas, em Mato Grosso do Sul.

Conforme as informações do site Última Hora, o local do crime é considerado a área de Felipe Santiago Acosta Riveros, vulgo Macho, considerado um dos criminosos mais procurados pelo Departamento de Controle do Crime Organizado (DCCO) da Polícia Nacional.

Quando os policiais chegaram ao local, as vítimas já estavam sem sinais vitais, próximo a uma caminhonete Chevrolet S-10, que também foi atingida por uns disparos.

O autor não chegou a ser localizado pelas autoridades locais, que seguem investigando o caso.

