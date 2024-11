Justiça condena PM que usou arma para evitar corte de energia em Campo Grande

Em Campo Grande, um sargento da Polícia Militar foi condenado pela Justiça Militar por ameaçar funcionários de uma empresa terceirizada que prestava serviço para a concessionária de energia. O caso ocorreu no dia 15 de agosto de 2023, quando os trabalhadores foram designados para cortar a energia elétrica de uma residência devido ao inadimplemento do proprietário.

Ao chegar ao local, por volta das 10h50min, um dos funcionários foi realizar o desligamento da energia, enquanto o outro conversava com o proprietário sobre o corte. Durante a conversa, o acusado se opôs ao desligamento e, ao ser informado de que a polícia poderia ser chamada, ameaçou os trabalhadores, afirmando ser policial e que não tinha medo de polícia. Em seguida, entrou em sua residência, pegou uma arma de fogo e a apontou para um dos funcionários, que se refugiou atrás de um muro.

O outro trabalhador retirou-se do local e, com a ajuda do colega, deixou a área em segurança. O acusado alegou em sua defesa que usou uma vassoura para tentar impedir o corte e que os trabalhadores haviam se assustado ao pensar que ele estava pegando uma arma. No entanto, a versão do acusado foi rejeitada pela Justiça, que considerou que ele usou sua posição como policial e a arma para intimidar os trabalhadores.

O sargento foi condenado a um mês e seis dias de detenção, com a possibilidade de apelar em liberdade, e recebeu a suspensão condicional da pena por dois anos. Durante esse período, ele deverá prestar serviços comunitários, informar bimestralmente suas atividades e cumprir outras condições, como não frequentar bares ou prostíbulos e não sair da comarca sem autorização judicial. O não cumprimento das condições poderá resultar na revogação da suspensão da pena.

