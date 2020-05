Justiça manda mulher que burlou quarentena usar tornozeleira

A Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) determinou nesta terça-feira (19) a instalação de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar de uma mulher, de 42 anos e diagnosticada com o novo coronavírus (Covid-19), que estava descumprindo a quarentena em Ponta Porã. Segundo as autoridades da Saúde da cidade, ela foi vista por moradores em um posto de saúde, no centro e poderia ter cruzado a fronteira.

A sentença foi proferida pelo juiz Marcelo Guimarães. Segundo o magistrado, caso ela não cumpra a determinação, em último caso, ela poderá ser transferida a um estabelecimento prisional feminino do estado. A determinação vale até o fim da quarentena da paciente.

Segundo a Secretária Municipal de Saúde, uma equipe de profissionais de saúde, acompanhados por policiais, estiveram na casa dela para colocar o equipamento, não houve resistência.

Ainda conforme a autarquia, a Guarda Municipal, chegou a ficar de plantão durante toda esta segunda-feira (18) em frente a casa da mulher, para não permitir que ela descumprisse novamente o isolamento e coloque-se em risco a vida de outras pessoas, segundo a Secretária Municipal de Saúde.

A mulher, que se diz autônoma, já havia desrespeitado a quarentena no dia anterior, quando a prefeitura de Ponta Porã registrou um boletim de ocorrência contra ela. Segundo a polícia, ela diagnosticada com covid-19 no dia 12 de maio, e desde então, orientada a permanecer em isolamento social em casa, onde seria atendida via telefone e aplicativo de mensagens pelo celular.

A ocorrência foi registrada após o Município ter conhecimento de que a paciente havia descumprido a quarentena indo ao posto de saúde, no bairro São Domingos, exigindo ser atendida pela médica. No entanto, os profissionais de saúde orientaram ela a voltar para casa e permanecer na quarentena.

De acordo com último boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES) Ponta Porã tem 6 casos registrados de covid-19. Mato Grosso do Sul chegou a 642 nesta segunda-feira e 16 mortes.

