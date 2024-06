Ladrão é preso por furtar cadeiras após 'amigo do crime' abandoná-lo no Serradinho

Erivan Daniel Amorim, de 22 anos, foi preso em flagrante durante a madrugada desta terça-feira (4) após ser visto furtando duas cadeiras de uma residência na Vila Serradinho, em Campo Grande. O 'amigo do crime', que o convidou para a empreitada criminosa minutos antes, fugiu antes de ser abordado por um vigilante do bairro.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o ladrão foi abordado pelo vigilante com duas cadeiras de junco fibra sintética e a proprietária da residência, que foi furtada, foi avisada pelo vigilante, verificando que as quatro cadeiras que estavam na varada da casa foram levadas.

O vigilante explicou para a Polícia Militar que avistou dois indivíduos carregando duas cadeiras, mas na hora da abordagem, um dos suspeitos fugiu e Erivan foi detido e relatou que foi convidado pelo "amigo" para cometer o crime, onde as cadeiras seriam vendidas por R$ 15 no bairro Sayonara.

O ladrão ainda disse que ficou do lado de fora, enquanto o comparsa pulou o muro e passou as cadeiras para ele.

O criminoso foi encaminhado para a delegacia de plantão e o caso registrado como furto qualificado.

