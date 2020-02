Ladrão furta carro de funerária com morto dentro e sofre acidente

Um carro funerário, com um cadáver dentro, foi furtado na última quarta-feira (26) e se envolveu em um acidente após uma perseguição policial nessa quinta-feira (27). O caso aconteceu em uma rodovia na cidade de Los Angeles nos Estados Unidos.

De acordo com a CBS LA, emissora de televisão da região, o carro foi furtado por James Juarez, 25 anos, na noite da última quarta, quando o motorista estacionou em frente a uma igreja grega ortodoxa, com as chaves dentro, para entregar as flores da cerimônia.

Quando retornou, o carro tinha sido roubado com o defunto de uma mulher dentro. No dia seguinte, a polícia local recebeu uma denuncia e encontrou o criminoso circulando com o veículo sem se livrar do cadáver.

Após localizarem o veículo furtado, Juarez seguiu em fuga, iniciando uma perseguição policial em uma rodovia da região sul da cidade de Los Angeles. A perseguição só chegou ao fim depois do condutor bater o carro funerário.





Outros três veículos ficaram danificados no acidente. James foi preso e por conta do acidente, foi encaminhado a um hospital. Já o corpo da mulher seguiu para o velório.

