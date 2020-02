Moradores impedem assalto após perceberem "blefe" de ladrão desarmado

Sarah Chaves, com informações do Nova Alvorada News

Saiba Mais Polícia Homem embriagado é encontrado caído com corte no pescoço

Os moradores do bairro Durval Andrade em Nova Andradina, deteram a ação criminosa de Luiz Fernando Fernandes, 22 anos, que pretendia assaltar um mercado da região na manhã desta sexta-feira (21), mas acabou preso pela Polícia Militar.



Segundo informações do Jornal da Nova, Luiz Fernando chegou em uma motocicleta com a placa coberta, adentrou o estabelecimento e anunciou o assalto, fazendo menção de estar armado.



Os populares perceberam que o rapaz não portava nenhum tipo arma, o renderam e acionaram a Polícia Militar. No local, os militares deram voz de prisão e encaminharam o criminoso até a Delegacia de Polícia Civil.



Luiz Fernando já foi preso outras vezes e possui passagens pela polícia por crimes como portar drogas, tráfico de drogas, receptação, furto, desobediência, resistência, desacato, injúria, dano, roubo, lesão corporal, direção perigosa, associação criminosa e dirigir sem habilitação.

Saiba Mais Polícia Homem embriagado é encontrado caído com corte no pescoço

Deixe seu Comentário

Leia Também