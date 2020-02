Homem embriagado é encontrado caído com corte no pescoço

Joilson Francelino, com informações do Dourados News

Cid Mar, 23 anos foi encontrado na manhã desta sexta-feira (21), em uma estrada na Aldeia Bororó, em Dourados.

De acordo com informações do site Dourados News, a vítima estava caída na via e apresentava um ferimento de faca no pescoço.

Foram alguns populares que o encontraram e acionaram uma equipe da Polícia Militar. O Corpo de Bombeiros foi ao local também e socorreu a vítima.

Cid apresentava sinais de embriaguez e foi encaminhado para o Hospital da Vida, o estado de saúde é considerado grave.

