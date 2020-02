Morre, aos 83 anos, o “Zé do Caixão”

Joilson Francelino, com informações do Uol

O cineasta José Mojica Marins, o “Zé do Caixão” morreu nesta quarta-feira (19), aos 83 anos, em São Paulo. Ele estava internado no Hospital Sancta Maggiore devivo a uma broncopneumonia.

Mojica dirigiu 40 produções e atuou em mais de 50 filmes. Seu interesse pelo cinema de terror escatológico começou nos anos 1950, mas foi em 1964, com o filme "À meia-noite levarei sua alma", que ganhou o apelido de Zé do Caixão.

Seu personagem mais famoso, o agente funerário sádico com roupas pretas, cartola, capa e unhas longas, ainda aparece em "Esta noite encarnarei no teu cadáver" (1967), "O estranho mundo de Zé do Caixão" (1968) e "Encarnação do demônio" (2008).

O velório do cineasta será no Museu da Imagem e do Som (MIS). Ele deixa sete filhos.

