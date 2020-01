Curso de segurança do paciente é oferecido pelo Senac em Campo Grande

O Senac MS oferece pela primeira vez em Campo Grande o curso Segurança do Paciente, com a parceria da Organização Nacional de Acreditação (ONA), instituição que tem foco na excelência em práticas assistenciais e de gestão em serviços de saúde.



As aulas serão realizadas nos dias 15 e 16 de fevereiro nos períodos matutino e vespertino, com carga total de 16 horas/aula, e serão ministradas pela diretora da Health Search Brasil (HSB), Audrey Rippel, que tem MBA Executivo em Saúde pela FGV e formação de avaliador SBA/ONA e pelo Accreditation Canada para Acreditação em Serviços de Saúde. O curso será oferecido no Senac Turismo e Gastronomia, em Campo Grande.



Segundo o diretor regional do Senac MS, Vitor Mello, a acreditação é a tendência do segmento da saúde e o objetivo da parceria entre as instituições é ofertar “soluções inovadoras para as empresas, a fim de que elas tenham profissionais habilitados e que possam mudar o processo de segurança e qualidade dos processos, com padrões internacionais de segurança e qualidade em saúde”.



A ONA é a única instituição no País que tem metodologia própria para a acreditação, além de disponibilizar os cursos, e o Senac MS é a primeira instituição a ofertar curso presencial fora da sede da ONA.



Podem participar profissionais que atuam em clínicas de saúde, hospitais, laboratório de diagnósticos, farmácias de manipulação, profissionais liberais e as empresas que oferecem serviço para essas empresas.

O objetivo é que esses profissionais, que atuem nas organizações de saúdem, tenham oportunidade de se capacitarem para a gestão da qualidade, segurança do trabalho e, como consequência, possam também buscar uma acreditação ONA para terem resultados mais eficientes dentro da sua instituição, com o propósito de garantir mais segurança para o paciente.



