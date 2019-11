Curso gratuito de Mídias Digitais está com inscrições abertas

A Subsecretaria de Políticas para a Juventude, está com inscrições abertas para a 2ª edição do curso de Mídias Digitais. O evento é totalmente gratuito, e acontece na sala nº 625 do bloco 6 da Uniderp campus da avenida Ceará. Serão 5 dias de palestras com especialista em mídias digitais, que ocorrem apenas no período da tarde, das 14h às 17h.

O curso de Mídias Digitais oferece capacitação para compreender aplicações de estratégias, técnicas de comunicação, para divulgações de marcas, aumentos em vendas e fidelização de consumidor, no contexto da internet. Disciplina cada vez mais especializada, tendo em vista que a cada ano trazem uma série de inovações.

A Mídia Digital está, geralmente, associada a performance – resultados mensuráveis – e gestão de canais, como busca orgânica, busca paga, display, e-mail e marketing digital. Segundo o Subsecretário Maicon Nogueira, as inscrições da 1ª edição se esgotaram em 48 horas. “Foram mais de 120 inscrições em 2 dias, temos o dever de realizar mais uma edição do curso de Mídias Digitais”, justifica Maicon.

Para participar gratuitamente do curso de Mídias Digitais acesse o WhatsApp (67) 9.9155-0831 ou ligue 3314-3577. As inscrições também podem ser realizadas na própria sede da Subsecretaria de Políticas para a Juventude, localizada na Rua 15 de Novembro, 532 – Centro.

Confira o Cronograma:

25/11 – Jan Michel, tema: Influencer digital.

26/11 – Caju, tema: A ascensão dos vídeos na era digital.

27/11 – Adriano Cruz / Luiz Junior, tema: Todos somos Vendedores

28/11 – Eduardo Klafke, tema: Uma nova visão dos comportamentos da sociedade e como adaptar à sua empresa

29/11 – Gustavo Roland, tema: Vendas.

