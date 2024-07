Ladrões roubam casa 'na surdina' enquanto morador dormia em Nova Andradina

Um idoso de 69 anos, morador da cidade de Nova Andradina, localizada a 300 quilômetros de Campo Grande, teve a casa invadida por ladrões na sexta-feira (12), que invadiram o imóvel enquanto ele dormia.

Segundo informações do portal Dourados News, o morador estava dormindo no momento do crime, e quando acordou, por volta das 18h30, se deu conta que a porta da sala da residência estava aberta.

Os ladrões roubaram R$ 600 em espécie, além de toda a documentação do morador. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também