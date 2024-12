Lewandowski quer medidas para combater a violência policial no Brasil

Durante a 10º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou que a pasta está ciente dos casos de violência policial que “estão por todo o país” e vê a situação com grande preocupação.

A fala de Lewandowski acontece após um policial militar de São Paulo ser flagrado por câmeras agarrando um motociclista pela camisa, o levantando do parapeito de uma ponte e o jogando em um córrego na madrugada do último dia 2 de dezembro.

O ministro destacou que, apesar de confiar nas corporações, o governo não pode compactuar com os casos de violência, que ele destacou ter “certeza” que se tratam de casos isolados.

“É claro que temos grande confiança nas corporações policiais, sejam elas militares ou civis, mas nós não podemos compactuar com esses casos e que esperamos e temos certeza que são casos isolados de violência contra os civis, contra pessoas que são, muitas vezes, meros suspeitos, que são encontrados nas ruas e cidades desse país, vítimas de uma violência absolutamente injustificada”, disse o ministro.

Lewandowski detalhou que a pasta e outros órgãos competentes estudam um ato normativo relativo ao uso progressivo da força.

“Nós todos vamos estudar esse documento [ato normativo] para que seja um produto de comum acordo, para que seja antes do uso letal da força nós tenhamos um uso progressivo da força, começando pelo diálogo, quando possível, […] com o uso letal da força sempre como um último instrumento a ser adotado”, comentou.

Encerrando sua fala, o ministro ressaltou que “uma polícia verdadeiramente democrática, que quer garantir a segurança dos cidadãos, não pode praticar violência.”

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também