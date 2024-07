Locutor de rádio é preso por estuprar menina de 13 anos em Itaquiraí

Um locutor de rádio, de 61 anos, foi preso por estuprar uma adolescente de 13 anos, na cidade de Itaquiraí. Ele teria se aproveitado da jovem enquanto ajudava a família dela, que passava necessidades.

Conforme as informações policiais, a residência onde a vítima morava com a avó teria pegado fogo há cerca de 2 anos, sendo que desde então, a família passou a ser sustentada por meio de doações, as quais eram intermediadas pelo autor.

Desta forma as doações eram enviadas pela população a uma emissora de rádio, onde o autor trabalha como locutor. Por ser o responsável por entregar os produtos doados, ele acabou criando um vínculo com os familiares da vítima e desde então, tem tentado manter relações sexuais com a menor.

Ainda de acordo com as investigações, durante tais investidas, o autor chegou a apalpar as partes íntimas da vítima, morder as costas dela e a chamar de amor. No dia 15 de junho desde ano, a vítima, mais uma vez, foi assediada pelo autor, e, por não suportar mais a situação, resolveu se abrir com alguém, relatando o fato, que posteriormente foi denunciado.

Iniciadas as investigações, a Polícia Civil representou pela decretação da prisão preventiva do autor, que foi deferida pelo Poder Judiciário. E ontem, foi dado cumprimento ao referido mandado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também