Logo após descer de ônibus mulher é assaltada ainda no ponto

Ao descer do coletivo na noite desta terça-feira (16), uma mulher, 27 anos, foi assaltada ainda no ponto de ônibus, no Jardim Batistão em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relata que havia acabado de descer do coletivo, quando foi abordada por dois homens em uma motocicleta.

O garupa desceu e anunciou o assalto, exigindo que a vítima entregasse a bolsa. Logo após passar o objeto, os autores fugiram do local.

Segundo a vítima, um dos autores aparentava ter entre 40 e 50 anos e o outro, que anunciou o assalto e pegou a bolsa, parecia ser menor de idade.

O caso foi registrado como roubo majorado na Delegacia de Polícia Civil.

