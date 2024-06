Logo após perder o emprego e a avó, jovem é encontrado morto em Água Clara

Um rapaz, identificado inicialmente como Samo de aproximadamente 23 anos, foi encontrado morto na manhã deste sábado (15), em Água Clara.

Depois que uma testemunha encontrou o corpo, a Polícia Militar e Polícia Civil foram acionadas no local por volta das 8h da manhã.

Segundo informações preliminares Samo, teria perdido o emprego, e a avó recentemente, no entanto, a causa da morte ainda não foi confirmada. O delegado da Polícia Civil de Água Clara, Dr. Felipe informou que ainda é cedo para dizer se o falecimento se deu por suicídio.

Ainda conforme as autoridades, amigos de Samo alegaram que o jovem passava por momentos difíceis e que possivelmente teria feito um grande consumo de drogas antes.

O caso segue sendo investigado pela polícia local.

