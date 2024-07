Mãe bate na filha de 3 anos com 'vara' após levar cuspida na cara em Cassilândia

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi presa depois de bater na filha, de apenas 3 anos, com uma ‘vara’. O caso teria acontecido na tarde de segunda-feira (29), no Bairro Balmant, em Cassilândia.

Conforme as informações policiais, uma testemunha dos fatos teria ligado para a Polícia Militar, denunciando o caso de maneira anônima. Durante o telefonema, a pessoa contou que a criança estava sendo espancada pela suspeita.

Diante da situação grave, que havia sido relatada, os policiais acionaram o Conselho Tutelar para ir até o endereço indicado pela testemunha. No local, a mãe contou que bateu na pequena porque ela estava cuspindo no primo e ao ser repreendida, acabou cuspindo no rosto da genitora.

Irritada com o que havia acontecido, a mulher bateu na pequena. Segundo o site O Correio News, por conta das agressões, ela tinha hematomas no rosto, ombro, braço e pernas.

A mulher acabou sendo presa e levada para a Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também