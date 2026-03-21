MÃ£e e filha sÃ£o ameaÃ§adas por vizinhos ao chegarem em casa em Campo Grande

Duas mulheres, de 55 e 21 anos, procuraram a polícia após serem ameaçadas na noite de sexta-feira (20), em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, as vítimas relataram que chegavam em casa quando foram abordadas por um vizinho, que passou a ofendê-las antes de entrarem na residência.

De acordo com o registro, o homem teria chamado uma das mulheres de 'vadia' e 'puta', além de insultar a jovem, chamando-a de 'nóia'.

Ainda conforme o relato, outro homem, que estava em uma casa ao lado, também participou das ameaças. Ele não foi identificado, mas, segundo as vítimas, chegou a dizer 'sou bandido' enquanto os dois faziam ameaças.

As mulheres afirmaram que o vizinho também disse que poderia matar as duas.

Elas procuraram a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, onde os fatos foram registrados como ameaça.

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