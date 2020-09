Mãe pede ajuda para encontrar filha sumida há 4 dias no Paulo Coelho Machado

A mãe de Paola Fernanda,13 anos, procura pela filha que está a quatros dias desaparecida da residência onde mora, próximo ao Jockey Club, no bairro Paulo Coelho Machado.



Segundo a mãe da jovem, dona Roselma, a menina sumiu após sair para passear com um amigo um pouco mais velho, que mora com os avós, e não voltou mais.

Conforme a mãe, ela tenta entrar em contato com a filha pelo celular, mas a chamada vai direto para caixa postal, e ela não pode entrar em contato com o amigo, pois a filha o conhecia a pouco tempo e a mãe não sabe o endereço e nem o número do rapaz.

A única coisa que a mãe de Paola quer é encontrar a filha bem e saudável. “O que está me preocupando, porque sem contato com ela, não sabemos o que aconteceu. Nunca tinha acontecido dela sumir, ai o celular dela só da desligado, não completa ligação", desabafou Roselma.



Roselma fez cartaz nos últimos dias que serão distribuídos em farmácias e mercados locais. Paola saiu de casa trajando calça jeans, camiseta preta e tênis. Qualquer informação sobre o paradeiro da adolescente deve informar a polícia no 190 ou Roselma, no (67) 99288-2038.

Deixe seu Comentário

Leia Também