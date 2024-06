Mãe sofre acidente ao saber da morte do filho de 16 anos em Dourados

O adolescente Welliton Matheus Rodrigues da Silva, de 16 anos, morreu após bater a moto que conduzia contra um caminhão enquanto trafegava pela Rua Nelson Vicente de Almeida, na Sitioca Campina Verde, em Dourados.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Ligado na Notícia, o acidente aconteceu durante o começo da tarde desta segunda-feira (10). O rapaz estava trafegando em uma Kenton, moto paraguaia, quando se acidentou.

O adolescente seguia pela Rua Nelson Vicente de Almeida, quando o motorista do caminhão, acabou não respeitando a sinalização de ‘Pare’ da Rua Leonardo Moraes Bonito.

Por conta disso, o veículo foi atingido pela motocicleta. O rapaz chegou a ser socorrido, sendo levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Porém, devido a gravidade dos ferimentos, o rapaz precisou ser para o Hospital da Vida, onde faleceu.

A caminho do hospital para entregar os documentos do filho, Pamela Rodrigues Correia, de 31 anos, foi informada sobre a morte dele e acabou sofrendo um acidente, precisando ser socorrida e levada para o hospital, onde precisará passar por cirurgia. Por conta disso, a mulher não conseguirá ir ao velório do menor.

Diante da situação, o caso foi acompanhando pelas autoridades policiais. Não existem informações a respeito da prisão do caminhoneiro.

