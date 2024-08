'Malote', foragido da Justiça, tenta peitar Choque e morre em confronto no Guanandi

Marlon Robert Gonzales Sena, de 22 anos, vulgo 'Malote', morreu em um confronto com o Batalhão de Choque no final da madrugada desta sexta-feira (9), na rua Graúna, no bairro Guanandi, em Campo Grande. Ele desceu de um veículo apontando a arma para os policiais que reagiram a iminente a agressão durante a abordagem.

Informações iniciais apontam que o suspeito também era considerado foragido da Justiça, pois contra ele, havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo.

Segundo informações do boletim de ocorrência, equipe do Batalhão de Choque estava realizando policiamento ostensivo na região e em determinado momento, visualizaram um veículo Volkswagen Voyage, de cor prata, estacionado, mas com dois jovens no interior do carro.

Os policiais deram voz de abordagem e ordenaram que ambos saíssem do veículo com as mãos para cima, mas Marlon, que estava no banco do passageiro, desceu apontando uma arma para os militares, que diante da ameaça e perigo de vida, revidaram a injusta agressão, disparando uma vez para neutralizar o suspeito.

Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Regional, porém, minutos depois de entrar na unidade hospitalar, ele acabou morrendo. A arma utilizada pelo criminoso era um revólver, de calibre 32.

O outro jovem abordado explicou que ele não sabia sobre a arma e que 'Malote' passou em sua residência na companhia de três mulheres. Enquanto seguiam para um lugar mais reservado, o carro parou de funcionar e as mulheres foram embora, enquanto ambos ficaram no carro e houve a abordagem policial.

O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil.

