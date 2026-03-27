'Mancha' morre em confronto com o Batalhão de Choque no Jardim Centro Oeste

Douglas Souza do Nascimento, de 34 anos, vulgo 'Mancha', morreu em decorrência de um confronto com uma equipe do Batalhão de Choque, na manhã desta sexta-feira, dia 27, no Jardim Centro Oeste, em Campo Grande.

Informações repassadas apontam que o indivíduo pertencia a uma facção criminosa - PCC (Primeiro Comando Capital).

Segundo o boletim de ocorrência, equipes faziam patrulhamento em uma área de ocupação irregular quando identificaram, dentro de um imóvel, uma plantação de maconha visível por cima do muro. Ao tentarem abordar o suspeito, ele teria reagido armado.

Segundo os policiais, o homem sacou uma arma de fogo e apontou na direção da equipe, mesmo após ordem para que largasse o armamento. Diante da situação, os militares efetuaram disparos para conter a ameaça. O suspeito foi atingido no tórax, socorrido com vida até a UPA da Moreninha, mas não resistiu aos ferimentos.

Com ele, foi apreendido um revólver calibre .38 com munições, além de dois pés de maconha no terreno.

O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção legal de agente de estado, tráfico de drogas e porte de arma.

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