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'Mancha' morre em confronto com o Batalhão de Choque no Jardim Centro Oeste

Indivíduo pertencia a uma facção criminosa, o PCC

27 março 2026 - 12h38Vinicius Costa
Local onde aconteceu o confrontoLocal onde aconteceu o confronto   (Divulgação/Batalhão de Choque)

Douglas Souza do Nascimento, de 34 anos, vulgo 'Mancha', morreu em decorrência de um confronto com uma equipe do Batalhão de Choque, na manhã desta sexta-feira, dia 27, no Jardim Centro Oeste, em Campo Grande.

Informações repassadas apontam que o indivíduo pertencia a uma facção criminosa - PCC (Primeiro Comando Capital).

Segundo o boletim de ocorrência, equipes faziam patrulhamento em uma área de ocupação irregular quando identificaram, dentro de um imóvel, uma plantação de maconha visível por cima do muro. Ao tentarem abordar o suspeito, ele teria reagido armado.

Segundo os policiais, o homem sacou uma arma de fogo e apontou na direção da equipe, mesmo após ordem para que largasse o armamento. Diante da situação, os militares efetuaram disparos para conter a ameaça. O suspeito foi atingido no tórax, socorrido com vida até a UPA da Moreninha, mas não resistiu aos ferimentos.

Com ele, foi apreendido um revólver calibre .38 com munições, além de dois pés de maconha no terreno.

O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção legal de agente de estado, tráfico de drogas e porte de arma.

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