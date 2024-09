Marido matou Mariana com 58 facadas em canavial de Ivinhema

A jovem Mariana Agostinho Defensor, de 32 anos, foi assassinada com 58 facadas pelo corpo. O autor, seria o marido dela, de 33 anos, que foi preso após tentar suicídio, na zona rural da cidade de Ivinhema.

O caso vinha sendo investigado pela Polícia Civil desde o domingo (22), quando a mulher desapareceu. Na ocasião, ainda na noite de domingo, o homem teria sido encontrado desacordado dentro de um carro.

Para a imprensa, o delegado Gustavo Oliveira explicou que depois de acordar no hospital de Dourados, o autor foi preso em flagrante, levado para delegacia de Ivinhema e interrogado, onde confessou o crime.

O autor detalhou que o feminicídio aconteceu durante a noite de domingo, isso porque os dois teriam uma festa para ir juntos, mas Mariana não foi. Ela ficou em casa esperando o marido voltar, porém, ele teria demorado demais.

O casal então começou uma briga, momento em que o homem colocou a vítima e os filhos pequenos no carro para começar a andar pela cidade. A ação gerou mais uma briga entre os dois, posteriormente, o motorista seguiu para um canavial próximo a saíde de Ivinhema.

No local, os dois brigaram ainda mais quando o autor desferiu os primeiros golpes contra Mariana, ainda na frente dos filhos. Depois, o homem pegou a esposa no colo, entrado cerca de 8 metros para dentro do canavial e abandonado o corpo da esposa.

Ao voltar para o carro, o autor foi questionado pelos filhos sobre o paradeiro da vítima, mas ele apenas contou que Mariana ‘iria dormir ali’. As crianças foram deixadas na frente da casa da avó materna.

Pensando em acabar com a própria vítima, o autor andou por várias fazendas da região pedindo por uma corda até conseguir. Ele tentou se matar dentro do carro, mas não teve sucesso e acabou sendo preso em flagrante.

Crime – A apuração do legista apontou que a vítima foi atingida por 58 facadas. Deste total, 17 foram na região do rosto de Mariana, a deixando completamente desfigurada. Para o delegado, isso demonstra a crueldade do caso.

