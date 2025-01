Marinha resgata cinco pessoas após embarcação afundar no Rio Paraguai

Cinco pessoas, que estava à deriva após uma embarcação afundar no Rio Paraguai, foram resgatadas pela Marinha do Brasil durante a tarde de segunda (13). Os salvadores foram os militares do Comando da Flotilha de Mato Grosso (ComFlotMT).

Conforme o site Diário Corumbaense, o resgate foi realizado por uma embarcação do Navio de Assistência Hospitalar Tenente Maximiano, após o pedido de socorro, que foi avistado por um Grupo-Tarefa composto por três navios da Flotilha, que cumpriam missão no Tramo Sul do rio Paraguai.

Ao todo, os resgatados foram quatro homens e uma mulher, que precisaram ser levados ao Porto da Manga, a cerca de 10 km do local em que o barco afundou.

Ainda segundo o site, não existem informações sobre o estado de saúde das vítimas e as causas do incidente.

