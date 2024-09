Mato Grosso do Sul terá segurança da Força Nacional nas eleições

Mato Grosso do Sul contará com o reforço da Força Nacional no primeiro turno das eleições municipais, que acontece no dia 6 de outubro. As equipes atuarão nos locais de votação, conforme medida aprovada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) nesta terça-feira (24).

Além do estado sul-mato-grossense, os militares estarão presentes no Tocantins, Piauí, Rio de Janeiro, Amazonas, Ceará, Maranhão, Acre, Mato Grosso, Pará, Paraíba e Rio Grande do Norte.

Durante a sessão, a presidente do TSE, Cármen Lúcia, destacou que a requisição de forças federais é um procedimento comum que ocorre em todas as eleições.

"Os governadores comunicam aos tribunais regionais eleitorais (TREs) que eles precisam de forças federais para garantir a votação e a apuração", ressaltou a ministra.

O envio de tropas federais ocorre quando um município informa à Justiça Eleitoral que não tem capacidade de garantir a normalidade do pleito com o efetivo policial local.

