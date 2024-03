'Me dÃ¡ um beijo': Mulher Ã© agarrada por motociclista na Vila Nasser

Mulher, de 24 anos, procurou a delegacia na manhã desta terça-feira (5) para denunciar um motocicleta que tentou beija-lá a força após agarra-lá em uma via da Vila Nasser, em Campo Grande. O episódio de importunação sexual aconteceu na noite desta segunda-feira (4).

Segundo informações que constam no boletim de ocorrência, a jovem estava a caminho do seu trabalho, quando percebeu que o suspeito, em uma motocicleta, veio em sua direção, parou o veículo, desceu e logo tentou dar o beijo nela.

"Me dá um beijo", disse o suspeito. Com a recusa feita pela vítima, o homem insistiu em levar a jovem em sua motocicleta e ele chegou a fazer ameaças contra ela. "Se não for comigo, vou te bater aqui".

Após a ameaça, a vítima começou a gritar por socorro e um morador apareceu após escutar o pedido de ajuda, fazendo com que o suspeito largasse a vítima e saísse em destino ignorado.

Conforme a versão da vítima, o suspeito estava em uma motocicleta preta, capacete preto, trajando uma camiseta polo preta, calça jeans, botina e mochila preta, aparentendo ter entre 37 e 40 anos.

Ela informou ainda que existem câmeras de filmagem que possam ter flagrado a importunação sexual.

O caso foi registrado na delegacia de plantão de Campo Grande.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também