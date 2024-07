Médico oftalmologista morre um mês depois de sofrer uma queda em Campo Grande

O médico oftalmologista, José Miguel Basmage, de 92 anos, morreu após ficar um mês e três dias internado no Hospital da Unimed em Campo Grande. Ele teria sofrido uma queda quando foi internado e nenhum familiar foi encontrado pelas equipes do hospital.

Conforme o boletim de ocorrência, no dia 22 de junho José foi levado até a unidade de saúde por uma cuidadora, que o acompanhou durante cerca de 4h, até ele ser internado em um apartamento do local. Depois disso, ela foi embora e desde então o idoso estava sendo cuidado pelos enfermeiros plantonistas.

A coordenadora assistencial, responsável por registrar o caso, detalhou a Polícia Civil que desde a internação de José está procurando por familiares dele, para informar o que havia acontecido. Porém, ela não teve sucesso, não sabendo dizer se ele possuía filhos ou algum parente.

Em continuação, a coordenadora explicou que Basmage deu entrada após sofrer uma possível queda. No hospital, ele ficou deitado durante todo o período de internação, com as mãos amarradas e sendo alimentado por uma sonda.

Acontece que na manhã de quarta-feira (24), ele faleceu. Diante da situação, o caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

