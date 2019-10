Menina morre ao cair do 18° andar de prédio em construção

Priscilla Porangaba, com informações do R7

Brenda Letícia da Silva, de 8 anos, morreu após cair do 18º andar de um prédio, no último domingo (20). O edifício estava em construção no Centro de Balneário Piçarras, litoral Norte catarinense.

Segundo a prefeitura, o pai da criança trabalha na obra e levou a família para conhecer o prédio. Testemunhas afirmaram que a menina estava brincando pelo local, quando se desequilibrou e caiu.

Brenda chegou a ser socorrida pela família e levada o pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital.

Deixe seu Comentário

Leia Também