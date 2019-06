Vídeo - Adolescente salva criança que caiu do 2º andar de prédio

Priscilla Porangaba, com informações do Razões para Acreditar

As imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que uma criança de 2 anos foi pega por um garoto ao cair da janela de um apartamento do segundo andar, no distrito de Fatih, em Istambul, na Turquia.

A pequena Doha Muhammed foi salva por Feuzi Zabaat, de 17 anos. O jovem percebeu que ela estava prestes a cair da janela da casa, no distrito sírio-turco e ficou a postos.

Zabaat, que trabalhava numa oficina de molduras na mesma rua, e estava em baixo da janela do apartamento, pegou a garota antes que ela caísse no chão.

Segundo a imprensa local, a criança se aproximou da janela aberta do apartamento enquanto sua mãe cozinhava na cozinha.

