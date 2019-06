Vídeo – ex-policial é executado no estacionamento do Shopping China

O ex-agente da Polícia Nacional do Paraguai, Milciades Barreto Paredes, conhecido como “Pantera”, foi executado nesta terça-feira (25) no estacionamento do Shopping China, em Pedro Juan Cabalero, fronteira com Ponta Porã.

De acordo com as primeiras informações, Pantera tentou fugir de dois homens que estavam armados com fuzil e uma pistola. Os criminosos atiraram contra a vítima que morreu na hora.

Depois do crime, os autores pularam a grade do shopping, entraram em uma caminhonete que estava do lado de fora e fugiram. O ex-agente tinha passagem por tráfico de drogas e já tinha sido preso no Brasil. Informações apontam que Pantera vinha comandando o tráfico na região depois de ter sido expulso da corporação.

A polícia investiga o caso.

