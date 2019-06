Corpo é encontrado coberto em lona, na fronteira

Joilson Francelino, com informações do Porã News

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado na manhã desta segunda-feira (24), em uma estrada vicinal de Ponta Porã.

De acordo com informações preliminares, populares que transitavam pela via avistaram o corpo que estava coberto com uma lona amarela e chamaram a polícia. Os agentes realizaram os procedimentos de rigor e recolheram da vítima, 10 reais, cinquenta mil guaranis e uma aliança.

O homem teria sido executado com mais de 20 disparos, possivelmente de pistola do calibre 9mm e não portava documentos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal da cidade a espera de que algum familiar o identifique, a vítima trajava uma camiseta cor preta, calça jeans cor preta e um tênis na mesma cor.

A vítima teria sido executada em outro local e posteriormente levado até onde foi encontrado, após ser executado durante, possivelmente, em um ajuste de contas do crime organizado que atua na região de fronteira.

