Em uma hora, pistoleiros matam três pessoas na fronteira

O clima de tensão tomou conta da cidade de Ponta Porã na quinta-feira (13), onde três pessoas foram mortas em menos de uma hora. A sequência de execuções por pistoleiros chamou a atenção na região de fronteira e assustou moradores.



O primeiro crime ocorreu por volta das 18h30, quando o empresário brasileiro Rafael Romeiro Ribeiro, 28 anos, foi executado a tiros. Ele estava com a namorada paraguaia Liz Paola Bobadilha, 19 anos, em um carro quando pistoleiros atiraram contra o veículo.



De acordo com o site Porã News, os assassinos realizaram, aproximadamente, 15 disparos de pistola de calibre 9mm contra o para-brisa dianteiro do veículo. Rafael tentou fugir correndo e após 20 metros foi alcançado por um dos executores.



A paraguaia foi socorrida e levada ao hospital e não corre risco de morte.



Já por volta das 19h40 a execução dos paraguaios Martin Quintana Caballero e Dario Castilho Espinosa – ambos 54 anos –, foi registrada. A dupla possuía passagens pela polícia e Dario estava com três mandados de prisão em aberto.



Martin e Dario conhecido como “Patula”, estavam em um casa do bairro Vila Guillermina, em Pedro Juan Caballero, quando foram surpreendidos por dois pistoleiros que chegaram ao local a pé e atiraram por 17 vezes com pistolas 9mm.



Os dois morreram na hora. As mortes estão sendo investigadas pela Divisão de Homicídios e da Polícia Técnica do Paraguai. A morte do empresário brasileiro será investigada pela Polícia Civil de Ponta Porã.

