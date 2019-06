"Tribunal do crime" teria sido o responsável por execução em Itaporã

Saiba Mais Polícia Homem tem casa invadida e morre executado por tiros e facadas

Após a execução de Anderson Martins, 33 anos, em Itaporã, na noite de quarta-feira (12), a Polícia Militar e Civil efetuaram a prisão de quatro suspeitos em Dourados. A vítima teria sido julgada no "tribunal do crime", devido a um acerto de contas entre facções rivais e o crime pode ter sido "encomendado" de dentro da Penitenciária Estadual de Dourados.

Conforme o Dourados News, foram presos: Alex Sander Maier, 29 anos, conhecido como "Caçador de Almas", foragido da Justiça de Campo Grande por tráfico de drogas; Harisonn Albert Sabino Souza, 36 anos; Kaio Cézar Cardoso Nunes, 19 anos, e Miguel Augusto Souza dos Santos, 21 anos. Todos estão detidos nas celas do 1° Distrito Policial de Dourados.

Após a execução, uma ação integrada entre os serviços de inteligência da Polícia Militar e Polícia Civil, prendeu os homens. Aparentemente, o assassinato teria sido um "acerto de contas" entre as organizações criminosas Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho.

Kaio foi o articulador do bando e ficou responsável por levantar todas as informações sobre a rotina de Anderson e projetar a estratégia do atentado, com endereço e horários ideais para execução do crime.

Ontem, o grupo chegou na residência, onde a vítima morava com a mãe, a bordo de um Celta. Eles desceram armados com faca e um revólver calibre 38 municiado. Os criminosos "descarregaram" tiros contra Anderson, que conseguiu fugir para dentro de casa.

Ele tentou se esconder no banheiro e teria pedido que a mãe que trancasse a casa, mas os assassinos invadiram o imóvel e mataram o rapaz com 20 facadas. Os golpes atingiram o braço, peito, tórax e pescoço.

Após o crime, eles fugiram para Dourados e, durante a madrugada, agentes da Polícia Militar localizaram o grupo na rua Palmeiras, na região do Jardim Santo André.

