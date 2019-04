Polícia Federal prende acusado de execução

A Polícia Federal de Campo Grande cumpriu um mandado de prisão contra um homem identificado como D. V. C., 24 anos, acusado de ter executado outro homem por motivo fútil.

De acordo com a PF, o acusado teria assassinado a vítima com um disparo de arma de fogo contra a cabeça. Conforme as investigações, a execução está ligada a disputa pelo controle do tráfico de drogas na cidade de Três Lagoas-MS. D.V.C também já foi preso no Paraguai, tendo retornado ao Brasil após ser posto em liberdade.

O indivíduo preso, associado com outras quatro pessoas, foi conduzido à Superintendência Regional da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul e após os procedimentos legais, encaminhado ao presídio local onde permanecerá à disposição da Justiça.

