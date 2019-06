Brasileiro executado na fronteira estava desaparecido

O corpo de um homem executado com aproximadamente 20 tiros, foi encontrado na segunda-feira (24), próximo a pista do Aeroporto Internacional de Ponta Porã. Após a morte uma família do estado do Piauí entrou em contato com a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul comunicando o desaparecimento de um parente com as mesmas características.

De acordo com o site Porã News, a vítima foi encontrada sem documentos de identificação, uma aliança e notas de guaranis e R$ 10,00 reais. O homem teria sido executado em outro local, e teve o corpo desovado na estrada.

Parentes do Piauí acreditam que a vítima seja Eudismar Abreu dos Santos, que desapareceu em Teresina (PI), onde os familiares residem.

A Polícia Civil de Ponta Porã trabalha na confirmação da identificação e acredita que a morte foi ocasionada por acerto de contas entre traficantes que atuam na fronteira.

