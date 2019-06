Jovem é executado na frente da mãe

Joilson Francelino, com informações do Diário Corumbaense

Samuel Alves Ribeiro Gomes, 22 anos, foi executado na madrugada desta sexta-feira (21) na residência onde morava, em Corumbá.

De acordo com informações do Diário Corumbaense, o rapaz estava dormindo no momento em que o autor chegou, chutou a porta da residência e perguntou para a mãe de Samuel, quem estava deitado na cama.

Ao confirmar que se tratava de Samuel a pessoa que estava deitada, o autor efetuou os disparos e fugiu. Um comparsa o esperava de moto em frente a residência.

A mãe de Samuel que assistiu toda a cena relatou que a ação foi rápida, todas as luzes estavam apagadas o que impossibilitou na identificação do atirador.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (SAMU), foi acionada, mas ao chegar o jovem já estava morto. O homicídio foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil, que deve investigar o caso.

