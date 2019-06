Após afogamento e 1 hora de reanimação, bebê morre

Priscilla Porangaba, com informações do Dourados News

Bombeiros e equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) se revezaram por pouco mais de 1 hora nas manobras de ressuscitação para tentar salvar um bebê de 1 ano que se afogou na tarde desta quinta-feira(20) em Campo Grande.

Mesmo com todos os esforços das equipes, a criança não resistiu e morreu.

Segundo informações do Dourados News, o atendimento aconteceu na portaria do Palácio Tiradentes, onde funciona a central de atendimento às emergências da Polícia Militar (PM), Corpo de Bombeiros Militares (CBM), o Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), no Parque dos Poderes.

A família estava em uma chácara na região da Uniderp Agrárias e levou criança até o local para ser socorrida.

A mãe do bebê estava muito nervosa e contou aos bombeiros apenas que deixou o filho sob os cuidados de uma terceira pessoa. Pouco tempo depois, foi ela quem tirou a criança da água.

Ela não soube dizer por quanto tempo o bebê ficou debaixo d’água.

A família participava de uma festa com cerca de 15 pessoas quando o acidente aconteceu. Os bombeiros preferiram não informar nomes dos pais e da criança.

