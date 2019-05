Campo-grandense morre afogado em praia no Alagoas

Matheus Henrique, com informações do Sete Segundos

O turista Cesar Neves Licio Lorentz, 47 anos, morreu no município de Maragogi, na região norte de Alagoas, devido a um afogamento na manhã desta sexta-feira (31). O caso ocorreu na Praia de Barra Grande.

Cesar estava na praia com sua esposa, Rosilene Oliveira, de 39 anos e o filho Vinícius, de 10 anos, que também sofreram o afogamento, mas tiveram os sinais vitais restabelecidos por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Filho e esposa passam bem. Cesar sofreu uma parada cardiorrespiratória.

Segundo informações de testemunhas, as vítimas começaram a andar pela areia e foram mar adentro quando ainda estava raso, mas as águas subiram e houve o afogamento. Populares contaram que havia uma criança com o casal, mas os bombeiros só confirmaram as duas pessoas.

Rosilene e Vinícius foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santo Antônio, no Patum, por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

