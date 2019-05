Campo-grandenses poderão agendar castração de gatos on-line

A Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec) lança, nesta quinta-feira (16), o sistema de agendamento on-line de castração de felinos – CCZ On-Line.



Para o diretor-presidente da Agetec, Paulo Fernando Garcia Cardoso, o site é mais que uma ferramenta de agendamento on-line, é uma plataforma completa de gestão. “O sistema foi construído e entregue pela prefeitura ouvindo o usuário e suas necessidades. Agora, quem precisa dos serviços de castração de felinos do CCZ, poderá consultar a disponibilidade de vagas, realizar o agendamento e acompanhar a solicitação através do seu computador ou smartphone”, destaca.



O cadastro no site é fácil e intuitivo. Basta o cidadão preencher corretamente os dados de endereço, e-mail e número do documento. Para os animais, as informações são de sexo, idade e peso. Através da senha, o cidadão pode escolher uma das datas disponíveis e acessar conforme a necessidade. “É importante destacar que contamos com a participação da população que se cadastrou para gerirmos as vagas. Caso não possa levar o gatinho naquele dia, pedimos para que entre no site através do seu cadastro e libere a data”, frisa a coordenadora do CCZ, Iara Helena Domingos.



Para as ONG’s, previamente cadastradas, são 10 vagas como já acontecia antes. Para os protetores, são disponibilizadas duas vagas e para a população, uma vaga por CPF. As campanhas, que acontecerão mensalmente, serão abertas todo dia 20 de cada mês e o número de vagas será flutuante, considerando os feriados e finais de semana.

