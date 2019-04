CCZ alerta que agendamento com senha será presencial

Graziella Almeida, com informações da assessoria

O Centro de Controle de Zoonoses e Bem Estar Animal (CCZ) alerta a população, que quem pegou para fazer agendamento da castração de felinos, deverá realizar o processo presencialmente. O problema se deu devido uma falha no sistema do órgão.

Em tese, os tutores têm até cinco dias para entrarem em contato por telefone com o CCZ para efetivar o agendamento, porém por conta de problemas na instabilidade na rede de telefonia o prazo está sendo ampliado.

Os tutores que optarem por ir até o CCZ devem estar munidos dos documentos pessoais e com o comprovante de agendamento entregue no ato da inscrição do animal. O agendamento pode ser feito de 7h às 21h, em qualquer dia da semana (inclusive sábado e domingo).

O CCZ reforça que este processo é exclusivo para os tutores que retiraram a senha no último dia 22 e que não conseguiram fazer o agendamento no local.

Serviço

O CCZ está localizado na avenida Filinto Muller, 1601 – Vila Ipiranga.

