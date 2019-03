CCZ promove feira de adoção de animais neste sábado

O Centro de Controle de Zoonozes de Campo Grande (CCZ) promove nesta sábado (16) mais uma feira de adoção com mais de 100 animais disponíveis, entre adultos e filhotes. O horário de visitação vai das 9h às 16h.

O interessado em adotar um animal deve comparecer ao órgão munido de um documento pessoal com foto, ser maior de idade (18 anos) e ciente sobre as suas responsabilidades ao adotar um animal, o qual será orientado no ato da adoção.

O adotante recebe um documento com carimbo e assinatura de um médico veterinário com orientações e ao mesmo tempo serve como um comprovante de adoção.

Serviço permanente

A visitação para adoção está aberta permanentemente, de segunda a sexta, das 17h às 19h, e sábados, domingos e feriados das 14h às 19h. O CCZ está localizado na rua Senador Filinto Muller, 1601, Vila Ipiranga.

Os serviços do CCZ acontecem nos sete dias da semana, como: vacinação antirrábica, recolhimento urgente de animais (cães e gatos atropelados, agressores), recolhimento de morcegos e as castrações agendadas.

A população pode levar os animais para a vacinação antirrábica. Os médicos veterinários da unidade trabalham para esclarecer dúvidas dos moradores sobre os aspectos técnicos da vacina, eventos adversos e intensificam as ações preventivas e educativas referentes à raiva.

