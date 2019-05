Campo-grandense se destaca em evento de Jiu-jitsu

Saiba Mais Esportes Atletas de MS conquistam vagas para o Panamericano de Taekwondo

Com a participação de 315 atletas de 32 academias de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, São Gabriel do Oeste recebeu no último sábado (11) a IV Copa Extremo Norte de Jiu-jitsu. A competição foi realizada no Ginásio de Esportes João Roberto Rossoni e levou o público a torcer pelos lutadores. A atleta Janaína de Oliveira Souza, que recebe patrocínio do Fort Atacadista, também participou das lutas, conquistando o segundo lugar na categoria Master.



Iniciante no Jiu-jitsu, ela conta que se sentiu mais segura para esta competição. “Foquei mais nos treinos e estudei melhor as posições que são mais aplicadas. Em algumas situações, acabo usando mais a força do que técnica, porque não treinei muito ainda determinados golpes, já que ainda estou começando a praticar essa modalidade”, ressalta Janaina, que pontua ainda a importância dos treinos constantes para maior aprendizado no esporte.



A atleta conquistou boa pontuação nas competições, integrando a Equipe De La Riva - China Jiu-jitsu, comandada pelo professor Everton Ortiz. O objetivo é evoluir ainda mais nesta modalidade, para alcançar o tão sonhado desejo de lutar MMA. “A base que o Jiu-jitsu oferece é fundamental”.



Além disso, Janaina concilia os treinamentos com outra modalidade: o kickboxing. E já está pegando pesado nos treinos, já que de 20 a 23 de junho, participará do 29º Brasileiro de Kickboxing, em Sorocaba (SP). A disputa vale vaga para os Jogos Panamericanos, em Lima, no Peru.



O campeonato será disputado na Arena Multiuso de Sorocaba e deve atrair filiados de todas as regiões do Brasil. O Campeonato Brasileiro de Kickboxing é o maior do continente e apresenta números expressivos. De acordo com a Confederação Brasileira de Kickboxing, mais de 20 estados estão confirmados, com participação de mil atletas.

