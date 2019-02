Atletas de MS conquistam vagas para o Panamericano de Taekwondo

O Brasil será representado por dois atletas sul-mato-grossense no Campeonato Panamericano de Taekwondo 2019. A vitória conquistada no Gran Slam de Taekwondo, realizado dos dias 8 a 10 de fevereiro no Rio de Janeiro (RJ), fez os atletas Luiz Felipe Aquino, 15 anos, e Suzanna Aquino, 16 anos, da Academia Fábio Costa de Taekwondo conquistou a vaga para o Panamericano, que será realizado em junho em Portland (EUA).

Os dois atletas de Mato Grosso do Sul conquistaram a medalha de ouro no Grand Slam de Taekwondo. Esta é a terceira vez que são campeões da competição. Na final da modalidade eles enfrentaram atletas do estado de São Paulo e venceram.

Luiz Felipe Aquino conquistou uma vaga na categoria juvenil até 48 kg. Já Suzanna Aquino competiu na categoria juvenil até 59 kg.

O Mestre Fábio Costa, relatou que vem trabalhando há anos com os dois, que eles começaram a treinar com menos de seis anos de idade. E quando chegaram à categoria juvenil, assumiram a titularidade da Seleção Brasileira de Taekwondo já no primeiro ano na categoria.

“Vamos fazer esse trabalho e a expectativa é que eles sejam campeões panamericanos esse ano” afirma o mestre Fábio Costa.

Nos últimos três anos, no território brasileiro, Luiz não sabe o que é perder, “dentro desses três anos, o único campeonato disputado que ele perdeu, foi o Mundial no Egito” relata o treinador.

A Suzanna teve uma experiência internacional no ano passado que foi uma competição na Argentina, onde ela ficou na segunda colocação.





Deixe seu Comentário

Leia Também