Incentivo ao esporte amador pode virar realidade em MS

O esporte amador de Mato Grosso do Sul poderá ser beneficiado financeiramente, caso o projeto de lei apresentado nesta terça-feira (12) seja aprovado. A proposta, de autoria do deputado Jamilson Name (PDT), assegurará a destinação de, no mínimo, 5% da receita da Fundação de Desporto e Lazer do Estado (Fundesporte) ao incentivo e desenvolvimento do esporte amador.

A justificativa do deputado é que a prática de esportes, além de saudável, é uma importante ferramenta de educação para crianças e adolescentes. Ele também argumentou que não há o benefício da bolsa-atleta a todos, além do trâmite burocrático e administrativo.

“Quem não se lembra da história da jovem Viviane, que vendia cafezinho para custear competição no exterior, já que sua bolsa atleta nacional de R$ 900 eram insuficientes? As bolsas são um incentivo, mas não fazem frente às despesas”, afirmou. Ainda segundo o parlamentar, há inúmeras ligas de futebol que propiciam lazer e entretenimento gratuito à população e tantos outros esportes que não recebem nenhum incentivo, seja financeiro ou operacional e assim a disponibilidade da receita propiciaria o desenvolvimento do esporte amador.

Calendário oficial

O deputado Jamilson Name ainda apresentou outro projeto de lei durante a sessão de hoje, que inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado o Dia do Esporte Amador, a ser comemorado anualmente em 15 de novembro, para ser um dia de incentivo às práticas esportivas, fomentando políticas de saúde, bem-estar e lazer.

Deixe seu Comentário

Leia Também