Funesp prevê reforma de mais seis espaços de esporte e lazer

Todos os parques e grandes praças esportivas da Capital terão suas estruturas revitalizadas em quatro anos, é o que prevê o Programa de Infraestrutura Esportiva da prefeitura, que já entregou, em dois anos de gestão, cinco espaços reformados, entre eles a Praça Belmar Fidalgo e o novo prédio do Centro de Formação de Atletas (CEFAT).

Já para este ano de 2019, o planejamento é reformar mais seis espaços. Entre eles, os Parques Ayrton Senna e Jacques da Luz, incluindo os complexos aquáticos, a Pista Atletismo, o Ginásio Guanandizão, a reforma do Parque Sóter e o início das melhorias no Autódromo Internacional de Campo Grande que terá duração de 3 anos.

Em 2020, a meta é a revitalização da Praça Elias Gadia e o Centro Olímpico da Vila Nasser, como afirmou o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra.

“As reformas são mais do que uma ação pontual, estamos construindo uma política pública de melhorias dos espaços esportivos algumas com recursos próprios, por meio de licitação, outras com parcerias de empresas privadas. Já temos processos licitatórios abertos e alguns em andamento, mas todo o planejamento faz parte do Programa de Infraestrutura Esportiva, que tem meta anual para concluirmos os 4 anos de gestão entregando todos os grandes parques e principais praças da Capital reformados e em total condição de receber a população de Campo Grande”, afirmou.

Alguns espaços já foram revitalizados, a Fundação Municipal de Esporte (Funesp) entregou em 2017 o complexo aquático do Tarsila do Amaral e o Centro Municipal de Treinamento Esportivo. No ano passado entregou a revitalização da Praça Belmar Fidalgo junto com Memorial Esportivo, além do novo prédio do CEFAT que atende 400 crianças e a reforma de 21 academias ao ar livre.

