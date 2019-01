Parques e praça pública estarão abertos por mais uma hora

A partir da próxima segunda-feira (7), será ampliado o horário de funcionamento dos parques e praças públicas da capital em uma hora. Os espaços que fechavam às 21h passam a funcionar até às 22h.

De acordo com Rodrigo Terra, diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp) o objetivo é movimentar cada vez mais a população. “O campo-grandense terá mais tempo para praticar suas atividades ao ar livre, como correr, caminhar, passear com a família. É uma hora a mais para as pessoas se exercitarem, reduzir o sedentarismo e amenizar o estresse do cotidiano”, afirmou.

Serão ao todo sete parques que terão o horário estendido, alem do Belmar Fidalgo que fica no centro da capital, os Parques Tarsila do Amaral, Ayrton Senna, Jacques da Luz, Centro Olímpico Vila Nasser, Sóter, e a Praça Elias Gadia.

