Lutadora do UFC reage a assalto e domina ladrão com socos e mata-leão

A lutadora brasileira Polyana Viana, 27 anos, reagiu a um assalto na noite de sábado (5) em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, e dominou o ladrão que tentava roubar o seu celular.

Segundo reportagem do site "MMAjunkie", Polyana, que é lutadora do UFC, estava esperando um Uber na porta do condomínio em que mora quando foi abordada pelo bandido.

"Quando ele viu que eu tinha percebido a presença dele, ele estava bem perto de mim. Ele me perguntou as horas. Eu disse, mas vi que ele não foi embora. Então pus o celular na minha cintura. Aí me me disse: 'Me passa o celular. Não tente reagir, estou armado'. Ele pôs a mão sobre o parecia ser uma arma, mas percebi que estava maleável. Ele estava bem perto de mim. Foi quando pensei: se é uma arma, ele não terá tempo de sacá-la. E dei dois socos e um chute. Ele caiu e o detive com um mata-leão", explicou a lutadora.

O ladrão foi mantido dominado com uma chave de braço até a chegada a polícia. A "arma" usada na tentativa de assalto era feita de papelão.

A última luta da brasileira pelo UFC aconteceu em em 4 de agosto, em Los Angeles. Na oportunidade, ela foi derrotada pela americana JJ Aldrich. Polyana, apelidade de Dama de Ferro, tem um cartel de 10 vitórias e duas derrotas no MMA. No UFC, a atleta tem uma vitória e uma derrota.

