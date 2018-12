Bandidos colocam arma na boca de idosa em assalto

Leandro Alves da Silva de Lima, 22 anos e Matheus Santos Bueno, 20 anos foram presos no final da tarde desta sexta-feira (28) após tentarem roubar Tomasia Rosana Vieira Samaniego Ferreira, 60 anos no Jardim Panamá, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, os autores estavam em uma motocicleta de cor preta quando abordaram a vítima e colocaram a arma em sua na boca, que com medo, começou a gritar e fazendo com que os bandidos fugissem do local.

Durante uma ronda da Polícia Militar uma atitude da dupla levantou suspeita e quando os policiais se aproximaram, eles aceleraram a moto e foi iniciada uma perseguição. Os policiais acabaram conseguindo abordar os autores.

Na busca pessoal, a polícia identificou que Leandro usava tornozeleira eletrônica, além de estar vestido com duas camisas e uma bermuda jeans por baixo da calça.

Questionados, eles disseram que jogaram a arma calibre 38 em um matagal. Também afirmaram que não sabiam o motivo de roubar a idosa na rua.

Os autores foram presos e a motocicleta também foi apreendida. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.

