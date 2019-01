Bandido faz criança de 9 anos refém durante assalto na capital

Uma criança de nove anos foi feita de refém na tarde de quarta-feira (2) no bairro Iracy Coelho, ela foi agarrada pelo pescoço e foi ameaçada com uma faca por um homem de 23 anos, havia invadido a casa onde mora.

O caso aconteceu depois que uma idosa de 62 anos ouviu gritos de sua neta de 17 anos, a mulher se deparou com o bandido, que segurou o menino de nove anos enquanto roubava vários pertences.

O autor a todo o momento fazia ameaças, e logo após a ação, o bandido fugiu, mas foi seguido por uma testemunha até uma casa onde havia se escondido.

A idosa entrou em contato com a polícia e informou onde o suspeito estava, chegando no local indicado os militares encontraram dois homens e, dentro da residência estavam os pertences – fruto do roubo – espalhados em diversos cômodos.

Os dois foram presos e levados à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga, onde o caso foi registrado como roubo. Os objetos foram recuperados e devolvidos à vítima.

Deixe seu Comentário

Leia Também