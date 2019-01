Criança é atacada por cão em Três Lagoas

Uma criança de um ano e quatro meses foi atacada por um cão em Três Lagoas. O fato ocorreu na noite de segunda-feira (31), quando a menina se aproximou do cachorro para brincar. O animal de porte médio, sem raça definida, pertence a uma vizinha da família. Ao tentar passar a mão no bicho, a menina foi atacada. O cachorro mordeu a cabeça dela e causou lesões nos olhos e cortes na cabeça.

Em conversa com a irmã da criança, Jheniffer Lopes, foi explicado que o cão estava nas redondezas há alguns dias, pois, havia outro animal no cio e, provavelmente por esse motivo ele rosnava quando as pessoas chegavam perto. O incidente ocorreu, quando várias crianças brincavam na calçada, a bebê foi passar a mão no animal e acabou mordida.

“Ele pulou nela e deu algumas mordidas, e causou corte na cabeça e machucou um dos olhos, ela foi transferida para a capital para fazer um exame mais detalhado e tomografia”.

Jhennifer afirmou que a dona do animal não se prontificou a ajudar e está exigindo provas para comprovar que o cachorro de sua propriedade mordeu a menina. Tayla Gabrielly foi socorrida e levada para o hospital Auxiliadora e posteriormente transferida para Campo Grande para exames mais detalhados, ela deve fazer uma cirurgia no olho quinta-feira (3).

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Três Lagoas.

(*) Matéria atualizada às 11h30 para acréscimo de informações.

